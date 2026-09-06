İnkumu sahilinde yüzerken fenalaşma: müdahale anları cep telefonuna yansıdı

İnkumu sahilinde denizde fenalaşma sonucu yaşamını yitirdi

Bartın’ın İnkumu sahilinde dün öğle saatlerinde denize giren 63 yaşındaki Semra Durmaz, yüzerken aniden fenalaştı. Çevredekiler ve sahilde görevli can kurtaranların yardımıyla kıyıya çıkarılan Durmaz’ın durumuna müdahale edildi. O sırada sahilde bulunan bir sağlıkçı da müdahale anında bulunuyordu.

olayın gelişimi:

Kıyıya çıkarılan kadına ilk müdahale sırasında kalp masajı yapıldı. Bilincinin kapalı olması üzerine ekipler tarafından yapılan kurtarma çabaları, olay yerine çağrılan ambulansla devam etti. Hasta, acil müdahale için Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen Semra Durmaz hastanede hayatını kaybetti. Denizden çıkarıldıktan sonra uygulanan kalp masajı ve müdahale anları, sahilde bulunan bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Semra Durmaz için Şadırvan Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın eski belediye başkanı Hüseyin Fahri Fırıncı ile çok sayıda yakınları ve sevenleri katıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından soruşturma ve kayıt işlemleri sürdü. Cep telefonu görüntüleri, müdahale sürecinin görsel bir belgesi olarak öne çıkarken, sahildeki acil müdahale sürecine dair tartışmalar ve dikkat çağrıları gündeme geldi.

SEMRA DURMAZ, ŞADIRVAN CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.