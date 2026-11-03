İnmede zamanla yarış: ilk 4,5 saatte müdahale belirleyici

Marmara Üniversitesi'nden uyarı: erken müdahale sonucu değiştiriyor

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Prof. Dr. İpek Midi, inmede zaman kaybının kalıcı sonuçlar doğurduğunu, erken müdahalenin hastanın yaşam kalitesini belirgin şekilde etkilediğini söyledi. Midi, belirti gösteren kişilerin vakit kaybetmeden 112 aranarak uygun inme merkezlerine ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Belirtiler ve acil adımlar:

Prof. Dr. Midi, inmede dikkat çekici işaretler olarak yüz kayması, kol veya bacakta güçsüzlük, his kaybı ve konuşma bozukluğunu sıraladı. Bu bulgulardan herhangi biri görüldüğünde zaman kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini belirten Midi, hastaların yönlendirme ve ilk değerlendirme sonrasında nörolojik muayene ve beyin görüntülemeleriyle hızlıca tedaviye alındığını söyledi.

Tedavi süresi ve önemi:

İnmede müdahale süresinin tedavi başarısı açısından belirleyici olduğuna dikkat çeken Midi, "İlk 4,5 saat içerisinde damardan uyguladığımız pıhtı eritici tedavi mevcut. Hasta bu süre içinde gelirse tedaviden yararlanma şansı oluyor; ne kadar erken müdahale edilirse oluşabilecek engellilik o kadar azalıyor" diye konuştu.

İnme tipleri ve gençlerde görülme:

Midi, inmenin genellikle beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması veya yırtılmasıyla ortaya çıktığını belirterek tıkayıcı inme oranının yüzde 80-85, kanamalı inmenin ise yüzde 10-15 civarında olduğunu aktardı. Ayrıca inmenin yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, her 10 vakadan birinin genç yaş grubunda görülebildiğini ve özellikle 50 yaş altında da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Risk faktörleri ve önlem:

Hipertansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, kalp ritim bozuklukları ve ailede inme öyküsünü önemli risk faktörleri olarak sıralayan Midi, bu hastalıkların doktor kontrolünde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Tansiyonun düzenli ölçülmesi, kolesterol yüksekliğinin tedavi edilmesi ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasının önemine vurgu yapıldı; diyabetlilerde üç aylık kan şekeri ortalamasını gösteren HbA1c değerinin izlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Midi, düzenli egzersiz, katı yağlardan kaçınma ve Akdeniz diyeti ağırlıklı beslenmenin risk faktörlerini kontrol altına almada etkili olduğunu belirterek sağlıklı yaşam alışkanlıklarının inmeden korunmada rolünü vurguladı. Ayrıca düzenli sağlık kontrollerinin, tespit edilen anormalliklerin aile hekimi ve ilgili uzmanlarca hızlıca yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak Prof. Dr. İpek Midi, uygun önlemler alındığında inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, risk faktörleri kontrol edildiğinde inme vakalarının yüzde 90 oranında azaltılabileceğini söyledi.

Uzmanından inme uyarısı: "İlk 4,5 saat hayati önem taşıyor"