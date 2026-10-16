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İnönü ekipleri Erenköy'de kayaları kırıp yeni yola kavuştu

İnönü Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde imar planında yol olarak belirlenen kayalık alanda ekskavatörlerle yol açıp arsalara güvenli ulaşım sağladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Aslı Han

İnönü ekipleri Erenköy'de kayaları kırıp yeni yola kavuştu

İnönü ekipleri Erenköy'de kayaları kırıp yeni yola kavuştu

İnönü Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde imar planında yol olarak bırakılan ancak kaya blokları nedeniyle ulaşıma kapalı kalan alanlarda kapsamlı bir yol açma çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen müdahale, yeni üretilen arsalara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

çalışmanın detayları:

Çalışma kapsamında sahaya sevk edilen yüksek tonajlı ekskavatörler ve ekipler, yol hattındaki kaya oluşumlarını tespit edip hidrolik kırıcılarla parçalamaya başladı. Parçalanan kaya ve toprak yığınları kamyonlarla toplanıp saha dışına taşınırken, ekipler zemin temizliği sonrası yol zemini tesviye çalışmalarına geçecek. Bu aşamalar tamamlandığında arsalara güvenli ve düzenli bir ulaşım sağlanmış olacak.

mahalleden gelen tepki ve teşekkürler:

Kısa sürede ilerleyen çalışmayı gören mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi. Yeni oluşan arsalarda ikamet eden vatandaşlar, mağduriyetlerine hızlı müdahale eden belediyeye teşekkür ederek, 'Yollar açan başkanımız Serhat Hamamcı'ya ve ekibine, bu hızlı ve titiz çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz' şeklinde görüş bildirdi.

İnönü Belediyesi, yeni yerleşim alanlarının altyapı ve yol ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçe genelinde benzer çalışmaları aralıksız sürdüreceğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlama doğrultusunda önceliklendirme yaparak çalışmalara devam edecek.

ERENKÖY MAHALLESİ’NDE YENİ ÜRETİLEN ARSALARIN ULAŞIM PROBLEMİNE NEŞTER VURAN İNÖNÜ BELEDİYESİ...

ERENKÖY MAHALLESİ’NDE YENİ ÜRETİLEN ARSALARIN ULAŞIM PROBLEMİNE NEŞTER VURAN İNÖNÜ BELEDİYESİ EKİPLERİ, İMAR PLANINDA YOL OLARAK BULUNAN KAYALIK ALANDA YOL AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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