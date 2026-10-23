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İnönü enstitüsünün doktora eğitimi ORPHEUS etiketiyle uluslararası onay aldı

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ORPHEUS Kalite Etiketi ile doktora eğitiminde uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi ve ödülü törenle aldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: İrem Özkan

İnönü enstitüsünün doktora eğitimi ORPHEUS etiketiyle uluslararası onay aldı

törenle ORPHEUS kalite etiketi takdim edildi:

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün doktora eğitiminde uluslararası kalite standartlarını karşıladığını belgeleyen ORPHEUS Kalite Etiketi, üniversitenin Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle enstitüye teslim edildi. Törene Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Süleyman Nihat Şad, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cuma Mertoğlu ile çok sayıda akademisyen, enstitü müdürü, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; açılış konuşmaları ve sunumlarla devam etti. Etiket töreni, üniversitenin doktora eğitimine ilişkin kalite taahhüdünü görünür kılmayı amaçlayan resmi bir adım olarak düzenlendi.

enstitü müdürünün değerlendirmesi:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cuma Mertoğlu konuşmasında ORPHEUS Kalite Etiketi'nin yalnızca mevcut standartları karşıladıklarının bir belgesi olmadığını vurguladı. Mertoğlu, 'Bugün almaya hak kazandığımız bu belge yalnızca belirli standartları karşıladığımızı göstermemektedir. Aynı zamanda eğitimden araştırmaya, akademik süreçlerden yönetsel uygulamalara kadar bütün faaliyetlerimizi planlayabildiğimizi, ölçebildiğimizi, değerlendirebildiğimizi ve sürekli geliştirebildiğimizi göstermektedir' dedi.

Mertoğlu ayrıca kaliteyi 'ölçülen, izlenen, değerlendirilen ve sürekli geliştirilen bir süreç' olarak nitelendirdi ve akreditasyonun geçmiş başarıların değil, gelecekte vazgeçilmeyecek standartların ilanı olduğunu ifade etti. Başarının ortak akıl ve sorumluluk ürünü olduğunu belirterek Rektörlüğe, akademisyenlere, idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

rektörün mesajı ve üniversite perspektifi:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise ORPHEUS etiketiyle üniversite genelinde bir kalite kültürü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Akpolat, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün başarısının diğer enstitülere örnek olacağını belirterek, 'Bu gerçekten üniversitemiz için milat niteliğinde bir başarıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Akpolat, ORPHEUS standartlarının araştırma odaklı bir doktora eğitim modelini desteklediğini ve bu doğrultuda doktora jürilerine uluslararası danışman ve jüri üyelerinin dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sürecin başlangıcından bu yana katkıda bulunan önceki enstitü yöneticileri ve ekiplere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

etiket süreci ve Türkiye bağlamı:

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Lokman Hekim Tanrıverdi tarafından 'ORPHEUS Kalite Etiketi Sonrası Süreç' başlıklı bir sunum yapıldı. Tanrıverdi, ORPHEUS'un biyomedikal ve sağlık bilimlerinde doktora eğitiminin kalitesini ve uluslararası uyumunu güvence altına alan Avrupa merkezli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Tanrıverdi sunumunda enstitünün öz değerlendirme, dış değerlendirme ve saha ziyareti aşamalarını tamamladığını; Türkiye'de ORPHEUS etiketi alan 8 kurumdan biri olduklarını ve etikete sahip 24 kurum arasında Türkiye'den 8 kurumun yer aldığını aktardı.

Sunumun ardından belge takdimi yapıldı; Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, ORPHEUS Kalite Etiketi belgesini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cuma Mertoğlu'na teslim etti. Tören toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NİN DOKTORA EĞİTİMİNDEKİ KALİTESİ ULUSLARARASI ETİKETLE...

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN DOKTORA EĞİTİMİNDEKİ KALİTESİ ULUSLARARASI ETİKETLE TESCİLLENDİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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