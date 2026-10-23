Ağırnas’ta harita ve pusula savaşı: Kayseri okul sporları sezonu açıldı

Ağırnas’ta oryantiring heyecanı:

2026-2027 eğitim öğretim dönemi Okul Sporları müsabakaları, Kayseri Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen Oryantiring Gençler A-B İl Birinciliği ile başladı. Genç sporcular, Ağırnas'ın doğal ve tarihi dokusu içinde hazırlanan parkurda harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedefleri en kısa sürede bulmak için mücadele etti.

yarışta öne çıkan beceriler:

Oryantiringde hız kadar dikkat, yön bulma ve strateji önem taşıdı. Katılımcılar, farklı zemin ve arazi koşullarında doğru rota seçimi ile pusula kullanımını birleştirerek etapları tamamlamaya çalıştı. Müsabaka boyunca sporcular arasındaki rekabet seviyesi yüksek oldu; performanslar il birinciliği için belirleyici oldu.

sezonun açılışındaki anlamı:

Sezonun ilk karşılaşmasının il birinciliği formatında yürütülmesi, Okul Sporları takvimine erken bir rekabet atmosferi getirdi. Gençler için bu tür yarışlar hem teknik becerilerini sınama hem de bölgesel deneyim kazanma fırsatı sunuyor; organizasyon, güvenlik ve işaretlemelerle katılımcıların sağlıklı bir ortamda yarışmasını sağladı.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ OKUL SPORLARI MÜSABAKALARI, AĞIRNAS MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN ORYANTİRİNG GENÇLER A-B İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞLARIYLA BAŞLADI. GENÇ SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.