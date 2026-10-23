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Altıeylül yaşam merkezi açıldı: kuşakları bir araya getiren yeni sosyal adres

Altıeylül Yaşam Merkezi; Öğrenci Sofrası, Çağdaş Kafe, çamaşırhane, eğitim ve Aktif Yaşlanma ile çok kuşaklı destek verecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Altıeylül yaşam merkezi açıldı: kuşakları bir araya getiren yeni sosyal adres

Altıeylül yaşam merkezi açıldı: kuşakları bir araya getiren yeni sosyal adres

Altıeylül Belediyesi tarafından Seyyid Ahmet Arvasi Parkı içinde hayata geçirilen Altıeylül Yaşam Merkezi, yoğun katılımla düzenlenen törenle hizmete girdi. Toplumun farklı kuşaklarını aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan merkez; öğrenci destek hizmetleri, kafe, çamaşırhane, eğitim alanları ve Aktif Yaşlanma Merkezi gibi bölümlerle ilçenin sosyal yaşamına katkı sunacak.

projenin kapsamı:

Belediyenin kendi imkânlarıyla gerçekleştirilen merkez, toplam 2 bin 900 metrekare proje alanı ve bin 300 metrekare kapalı alan ölçülerine sahip. Yatırımın maliyeti 28 milyon 866 bin 797 lira 79 kuruş olarak açıklandı. Merkezin en önemli birimlerinden birini oluşturan Öğrenci Sofrası, bin 77,8 metrekarelik alanda aynı anda 70 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasiteyle tasarlandı ve günlük 400 kişiye yemek ulaştırılması hedefleniyor. Tesis bünyesindeki çamaşırhane, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

sosyal hizmetler ve iş birlikleri:

Merkez, yalnızca öğrencilere değil farklı yaş gruplarına da hizmet verecek şekilde planlandı. Çağdaş Kafe vatandaşların buluşup sosyalleşebileceği bir alan sunarken, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek kurslar yeni bilgi ve beceri edinimine imkân tanıyacak. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek Aktif Yaşlanma Merkezi, ileri yaştaki vatandaşların sosyal hayata katılımını destekleyecek.

başkanın mesajı:

Açılış töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımla sınırlı olmadığını, vatandaşın günlük yaşamına dokunan hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Şehirli, "Bizim için belediyecilik; komşumuzun ihtiyacını duymak, günlük hayatını kolaylaştırmak ve yaşamın her döneminde yanında olabilmektir. Bir gencimizin sofrasına katkıda bulunmak, yeni bir beceri kazanmak isteyen komşumuza imkân sunmak, büyüklerimizin sosyal hayata katılmasını desteklemektir. Altıeylül Yaşam Merkezimizi de işte bu anlayışla hayata geçirdik" ifadelerini kullandı ve merkezin toplumda dayanışmayı güçlendireceğini belirtti.

açılış ve katılımcılar:

Törene TBMM CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Sevilay Özyılmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, belediye yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Serkan Sarı konuşmasında merkezin sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak emeği geçenleri tebrik etti.

Açılışın ardından katılımcılar merkezi gezerek bölümleri inceledi; Altıeylül Yaşam Merkezi'nin, öğrencilerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar geniş bir kitleye hizmet vererek ilçede paylaşımı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi hedefleniyor.

ALTIEYLÜL’DE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YENİ ADRESİ KAPILARINI AÇTI

ALTIEYLÜL’DE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YENİ ADRESİ KAPILARINI AÇTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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