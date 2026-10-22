Türkiye köprü rolünü dijitale taşıyor: ITU konseyine yeniden aday

BTK, Ankara'da büyükelçilere adaylığı tanıttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Mehmet Koçyiğit öncülüğünde düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyi üyeliğine adaylığı anlattıldı. BTK merkez binasındaki etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay da konuşmacı olarak katıldı. Programda Türkiye'nin adaylığını tanıtan bir video da gösterildi.

Türkiye'nin dijital bağlantı merkezi kimliği:

Koçyiğit, Türkiye'nin coğrafi konumunun tarih boyunca bir köprü işlevi gördüğünü belirterek bugünün koşullarında bunun veriler için de geçerli olduğunu söyledi. SEA-ME-WE, KAFOS ve MedNautilus gibi uluslararası denizaltı kablo sistemlerinin Türkiye üzerinden geçtiğini, ayrıca Temmuz 2024'te fırlatılan Türksat 6A ile ülkenin kendi haberleşme uydusuna sahip ülkeler arasına katıldığını vurguladı. BTK'nin hedefinin kaliteli, güvenilir ve erişilebilir haberleşme hizmetlerini yaygınlaştırmak olduğunu aktaran Koçyiğit, sektörde bugün 418 işletmecinin faaliyet gösterdiğini ve mobil abone sayısının 103 milyon, genişbant abone sayısının ise 101 milyonı aştığını kaydetti. Bu deneyimin uluslararası iş birliğiyle paylaşılmasının kurumun öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

ITU'daki konum ve adaylık hedefi:

Konsey üyeliğinin önemine dikkat çeken Koçyiğit, Türkiye'nin 2002 yılından beri kesintisiz temsil edildiği ITU Konseyi'ne 2027-2030 dönemi için yeniden aday olduğunu duyurdu. Seçimlerin 9-27 Kasım tarihleri arasında Doha'da yapılacak ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nda gerçekleşeceği hatırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay ise Türkiye'nin ITU'nun kurucu üyelerinden biri olmasından duyulan gururu dile getirerek, teknolojinin getirdiği fırsat ve zorluklarda güçlü uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Büyükelçi Hami Aksoy da Türkiye'nin teknolojik birikimini paylaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, adaylığa destek veren ülkelere teşekkür etti ve kararını henüz vermemiş ülkelerden destek beklediklerini iletti.

BTK'nin vurguladığı temel mesaj, Türkiye'nin altyapı ve teknolojik gelişmelerle bölgesel bir dijital bağlantı merkezi haline geldiği ve bu konumunu ITU platformunda temsil etme isteğidir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU (BTK) BAŞKANI MEHMET KOÇYİĞİT, TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KONSEYİ ÜYELİĞİNE ADAYLIĞINA İLİŞKİN, "ULUSLARARASI DENİZALTI KABLO SİSTEMLERİNİN GEÇTİĞİ VE TEMMUZ 2024'TE FIRLATILAN TÜRKSAT 6A İLE KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEN ÜLKELER ARASINA KATILAN TÜRKİYE, BUGÜN BÖLGESİNİN ÖNEMLİ BİR DİJİTAL BAĞLANTI MERKEZİDİR" DEDİ.