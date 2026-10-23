Vali Akmeşe 807 polis adayıyla POMEM'de buluştu

niğde pomem'de başlayan eğitim süreci:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitime başlayan 33. Dönem öğrencileriyle ilk derste bir araya geldi. Toplam 807 polis adayı için başlayan eğitim dönemi, adayların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı ve teorik modüller içeriyor.

vali akmeşe'nin vurguladıkları:

Vali Akmeşe, toplantıda kamu hizmetinin taşıdığı öneme dikkat çekti ve gençlerin emniyet teşkilatına katılma yolundaki kararlılıklarını destekledi. Adayların zorlu seçim süreçlerini geride bıraktıklarını belirten Akmeşe, gençleri tebrik ederek eğitim hayatlarında ve üstlenecekleri görevlerde üstün başarı diledi.

eğitimin hedefleri ve takip süreci:

Programın, katılımcılara hem hukuk ve yönetim bilgisi hem de saha becerileri kazandırmayı amaçladığı ifade edildi. Ders programı içinde Kamu Yönetimi gibi temel konuların yanı sıra etik, insan ilişkileri ve operasyonel eğitimler de yer alıyor. Eğitimlerini tamamlayan adaylar, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde görev almaya hazırlanacak.

Vali Akmeşe ile yapılan bu ilk ders buluşması, adayların moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflerken, eğitim sürecinin ciddiyeti ve kamu hizmetine adanmışlığın önemine dair net bir mesaj verdi.

VALİ AKMEŞE, 807 POLİS ADAYIYLA DERSTE BULUŞTU