cengaver yarışmasında komandolar sınandı:

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında bu yıl ilk kez düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması, Türkiye genelinden Jandarma Asayiş Komando bölüklerini bir araya getirdi. Organizasyonda komandolar, zorlu mücadele alanlarında yeteneklerini, fiziksel dayanıklılıklarını ve ekip ruhlarını ortaya koydu.

turhal bölüğünün performansı:

Turhal Asayiş Komando Bölüğü, toplam 173 tim arasından gösterdiği performansla 10’uncu sırada yer aldı. Yarışma boyunca takımın disiplin, koordinasyon ve dayanıklılığı dikkat çekti; ekip performansı gözlemciler tarafından övgü aldı.

ödül töreni ve organizasyonun önemi:

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödüllerini Jandarma genel komutanı Orgeneral Ali Çardakçı takdim etti. Etkinlik, birliklerin saha becerilerini ölçmenin yanı sıra ekip ruhunu güçlendiren önemli bir platform olarak değerlendirildi.

SAFRANBOLU JANDARMA KOMANDO EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞINDA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN CENGAVER ASAYİŞ KOMANDO YARIŞMASI’NDA TURHAL ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜĞÜ, 173 TİM ARASINDA 10’UNCU SIRADA YER ALDI.