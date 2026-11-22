İlkadım'da yürütülen sosyal yardım çalışmaları:

İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım uygulamalarını yoğun biçimde sürdürüyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, son 2,5 yılda toplam 80 milyon 370 bin 889 TL’lik nakdi yardım gerçekleştirildiğini açıkladı.

ekmek ve gıda yardımlarının kapsamı:

Başkan Kurnaz, ekmek ve gıda yardımları için 46 milyon 98 bin 689 TL kaynak kullanıldığını belirtti. Bu kapsamda 4 bin 700 aileye destek sağlandığı ve 4,5 milyondan fazla ekmeğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı kaydedildi.

alışveriş kartı ve nakdi destek dağılımı:

Alışveriş kartı uygulamasıyla 31 bin 401 kişiye destek verildiğini aktaran Kurnaz, bu yardımın tutarının 34 milyon 272 bin 200 TL olduğunu bildirdi. Belediyenin nakdi ve ayni yardımlarla çok yönlü bir destek ağı oluşturduğu vurgulandı.

sıcak yemek hizmeti ve sosyal belediyecilik anlayışı:

Kurnaz, sıcak yemek hizmetinin devam ettiğini söyleyerek her gün 250 aileye yemek ulaştırıldığını ifade etti. Başkan, sosyal belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurguladı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya, ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediyenin açıkladığı veriler, son 2,5 yılda yürütülen yardımların hem miktar hem de kapsam bakımından arttığını gösteriyor; nakdi yardımlar, alışveriş kartları, sıcak yemek ve kıyafet desteği gibi uygulamalar bir arada yürütülüyor.

SICAK YEMEK HİZMETİNİN DE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEN KURNAZ, HER GÜN 250 AİLEYE YEMEK ULAŞTIRILDIĞINI İFADE ETTİ.