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İnönü üniversitesi'nde öğrenci deneyimi ve hizmet kalitesi gündemde

MEDEK saha değerlendirmesinde İnönü Üniversitesi'nde öğrenci odaklı hizmetlerin durumu, birim sunumları ve geliştirme ihtiyaçları ele alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İnönü üniversitesi'nde öğrenci deneyimi ve hizmet kalitesi gündemde

MEDEK saha değerlendirme toplantısı yapıldı

İnönü Üniversitesi'nde yürütülen MEDEK Saha Değerlendirme süreci kapsamında, öğrenci odaklı hizmetlerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversite içindeki hizmet birimlerinin çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

Değerlendirme toplantısına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve Prof. Dr. Ali Özer ile MEDEK tarafından saha değerlendirmesi yapmak üzere görevlendirilen Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz, Prof. Dr. Hicran Yıldız, Doç. Dr. İbrahim Taha Dursun ve Doç. Dr. Barış Boru katılım sağladı.

Toplantıda ele alınan başlıca konular:

Değerlendirme çerçevesinde, öğrencilerin üniversite yaşamını doğrudan etkileyen hizmetler ve bu hizmetleri yürüten birimlerin çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı. Birimler; mevcut uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve iyileştirme önerilerini paylaşarak MEDEK ekibine bilgi verdi.

Sunumları gerçekleştiren idari birimlerin başkanları arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tacettin Koyunoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Cengiz Karaduman, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç yer aldı. Her bir sunum, öğrenci odaklı hizmetlerin kapsamı ve iş süreçlerine dair somut örnekler içeriyordu.

Akademik birimlerin değerlendirmeleri:

Akademik yapılanma bağlamında ise Meslek Yüksekokulları düzeyinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Aktaş, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Alper Tunga Özgüler ve Malatya Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Özcan sunumlar yaparak programların öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğunu ve uygulamadaki iyileştirme alanlarını paylaştı.

Toplantıda hem idari hem akademik birimlerin sunduğu veriler üzerinden öğrenci deneyiminin güçlendirilmesi, hizmet erişilebilirliğinin artırılması ve birimler arası koordinasyonun geliştirilmesi gibi başlıklar ön plana çıktı. MEDEK değerlendirme ekibi, bu alanlarda gözlemlerini paylaşarak önerilerde bulundu.

İnönü Üniversitesi yetkilileri, değerlendirmenin sonuçlarına göre birimlerle birlikte hedef odaklı geliştirme adımları atılacağını belirtti. Toplantı, öğrenci odaklı hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik mevcut durumun tespiti ve iyileştirme yollarının belirlenmesi açısından önemli bir aşama olarak kayda geçti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ ODAKLI DEĞERLENDİRME

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ ODAKLI DEĞERLENDİRME

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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