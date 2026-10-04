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İnşaat çalışması kökleri açığa çıkardı: Avcılar'da kadın ağacın altından saniyelerle kurtuldu

Avcılar'da temel kazısı yüzünden kökleri açığa çıkan 10 metrelik ağaç, 2 Ekim saat 17.30'da rüzgârla devrildi; binaya giren kadın saniyelerle kurtuldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnşaat çalışması kökleri açığa çıkardı: Avcılar'da kadın ağacın altından saniyelerle kurtuldu

inşaat çalışması nedeniyle devrilme anı:

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşanan olay, 2 Ekim Cuma günü akşam saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Sokakta temel kazısı yapılan alanda kökleri kısmen dışarıda kalan ağaç, sert rüzgârın etkisiyle devrildi. O sırada apartmana girmek üzere olan bir kadın, saniyelerle kurtuldu; tüm anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

görüntüler ne gösteriyor:

Kamera kayıtlarında kadının binaya yöneldiği ve neredeyse aynı anda ağacın zeminden ayrılarak yola yığıldığı görülüyor. Görüntülerde ağacın gövdesinin yol üzerine düştüğü ve kök bölümünün kazı nedeniyle açıkta kaldığı dikkat çekiyor. Olayda yaralanma bildirilmedi; kadının hızlı hareketi olası bir faciayı önledi.

müdahale ve risk değerlendirmesi:

Yola devrilen ağaç, kısa sürede ekipler tarafından kaldırıldı. Olay, inşaat çalışmaları sırasında ağaç köklerinin korunmamasının oluşturduğu riski bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar ve çevre güvenliği açısından, özellikle sokak ve kaldırım çalışmalarında ağaçların statüsünün değerlendirilmesi ve gerekli koruma önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Avcılar&#039;da devrilen 10 metrelik ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan kadın kamerada

Avcılar'da devrilen 10 metrelik ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan kadın kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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