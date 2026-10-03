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İpekyolu Caddesi'nde çarpışma: Edremit'te 6 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde İpekyolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İpekyolu Caddesi'nde çarpışma: Edremit'te 6 kişi yaralandı

İpekyolu Caddesi'nde çarpışma: Edremit'te 6 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki esnaf ve çevredekilerin dikkatini çekti.

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde, Süphan Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi civarında gerçekleşti. Seyir halindeki 33 CHH 05 plakalı Fiat Linea ile 65 AK 466 plakalı Tofaş marka otomobilın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; soruşturma sürüyor.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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