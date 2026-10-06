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İpekyolu'nda odunluk yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Bostaniçi Mahallesi'ndeki odunlukta çıkan yangın, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği tarafından yarım saatte söndürüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İpekyolu'nda odunluk yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki bir odunlukta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

VAN&#039;IN İPEKYOLU İLÇESİNDE İLÇESİNE ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE İLÇESİNE ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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