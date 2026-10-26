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İrfan Can Kahveci'den derbiye röveşata damgası

İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde röveşatayla Fenerbahçe'nin tek golünü attı; 2021'den beri ilk kez rakip fileleri sarstı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İrfan Can Kahveci'den derbiye röveşata damgası

maçta röveşatayla gelen gol

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekip 2-1'lik galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin tek golü, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin etkileyici bir röveşata vuruşuyla geldi. Oğuz Aydın'ın ceza sahasında indirdiği topu röveşatayla ağlara gönderen İrfan Can, karşılaşmada skoru eşitleme çabasında takımını öne çıkaran etkili anı yarattı.

irfan can'ın derbi geçmişi:

31 yaşındaki futbolcu, maç kadrosunda 11'de yer aldı ve 78. dakikada Mert Hakan Yandaş ile yer değiştirerek oyundan çıktı. Fenerbahçe formasıyla 2021'den bu yana Galatasaray'a karşı mücadele eden İrfan Can, bu müsabakada ilk kez Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşadı. Kariyerinde daha önce Gençlerbirliği, Başakşehir ve Kasımpaşa formalarıyla da Galatasaray'ın rakibi olan oyuncunun bu rakibe karşı toplamda 1 golü bulunuyordu; şimdi derbi sayısı artmış oldu.

bu sezonki katkısı:

Bu sezon ligde İrfan Can Kahveci, 3. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 8 maçta forma giyen oyuncu, bunların 5'inde ilk 11'de başladı ve maçlara 3 gol, 2 asist katkısı verdi. Derbide elde edilen bireysel başarı, oyuncunun sezon içindeki sürekliliğine dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN KAHVECİ, GALATASARAY FİLELERİNİ HAVALANDIRARAK İLK KEZ GALATASARAY...

FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN KAHVECİ, GALATASARAY FİLELERİNİ HAVALANDIRARAK İLK KEZ GALATASARAY DERBİSİNDE GOLE İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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