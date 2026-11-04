Irlamaz 2. etap sözünün 2027'de tamamlanacağını açıkladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kasım ayı meclis toplantısında Irlamaz 2. Etap projesindeki sürecin ve kent genelindeki altyapı-üstyapı çalışmalarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin uzamasında imar planı değişikliğinin etkili olduğunu söyleyen Akın, vatandaşlara verilen sözü yerine getirme kararlılığını vurguladı.

imar sürecindeki değişiklikler ve yaşanan gecikmeler:

Başkan Akın, Irlamaz 2. Etap’ta muhtar talepleri doğrultusunda düğün salonu talebi nedeniyle imar planında düzenlemeye gidildiğini belirtti. Bu kapsamda normal yeşil alanın rekreasyon alanına çevrildiğini, kurum görüşlerinin alınmasının zaman aldığına dikkat çekti: "Biz konuya kayıtsız kalmadık. Muhtarlarımız o bölgede düğün salonunu istedikleri için imar plan değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Normal yeşil alanı rekreasyon alanına çevirdik."

Akın, DSİ görüşlerinin alınmasında yaşanan zaman kaybını ve planın askı sürecinde olduğunu aktardı. İmar planına itiraz gelmemesi halinde projelendirme çalışmalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürüleceğini belirtti ve Ergenekon Kavşağı sürecine atıf yaparak benzer zorlukların nihayetlendirildiğini hatırlattı. Son olarak, "İnşallah 2027 yılında Irlamaz 2. Etapla ilgili halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmaları:

Akın, kent genelinde yürütülen yatırımlar hakkında da bilgi vererek eleştirilere yanıt verdi. Sahada her şeyi anında kontrol etmenin mümkün olmadığını, tespit edilen aksaklıklara müdahale ettiklerini söyledi: "Eleştirilerde haklısınız ama sahada maalesef her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Kontrol ettiklerimize müdahale ediyoruz."

Bu kapsamda Subaşı ve Yeni Mahalle’de üstyapı yenilemelerinin tamamlandığını, Cumhuriyet Mahallesi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Akın, hedeflerinin yılbaşına kadar ihale kapsamında 310 bin metrekare işi bitirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca belediyenin ilave olarak 600 bin metrekare kazı izni verdiğini ve Turgutlu'ya yönelik yatırımların "Turgutlu’nun 100 yılına" yönelik planlandığını vurguladı.

Akın, altyapı önceliklerini şöyle sıraladı: elektrik altyapısı yenileme, telekom altyapısı yenileme, doğalgaz erişimi sağlama, içme suyu ve yağmurlama suyu sorunlarının giderilmesi. Vatandaşların kısa vadede yaşadığı rahatsızlıkların işlerin tamamlanmasıyla sona ereceğini belirterek, "Vatandaş haklı. Vatandaş eziyet çektiğini düşünüyor ama işlerimiz bittikten sonra rahatlığını görecek" dedi.

hava şartlarının proje takvimine etkisi:

Çalışmalarda yaşanan gecikmelerin bir diğer sebebi olarak hava koşullarını işaret eden Akın, yağışlardan dolayı planlarda yaklaşık 15 gün gecikme olduğunu söyledi. Bu gecikmenin Kervan Yolu’ndaki asfaltlama hedefini de etkilediğini belirterek, normal şartlarda o bölgede bu hafta asfaltlama yapılmasının planlandığını ancak yağış nedeniyle bir hafta-on gün daha gecikme yaşandığını aktardı.

Başkan Akın, imar sürecinin sonuçlanması ve saha çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlemesi halinde hem Irlamaz 2. Etap'ın hem de kent genelindeki altyapı yatırımlarının hedeflenen takvime kavuşacağını tekrarladı.

TURGUTLU BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ DİLEK VE TEMENNİLER BÖLÜMÜNDE IRLAMAZ 2. ETAP İLE KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI GÜNDEME GELDİ.