İstanbul akşam sağanağı Beşiktaş Nispetiye'de alt geçidi suyla doldurdu

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Bazı noktalarda yağış su birikintilerine yol açarken, Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçit suyla doldu.

etkinin yayılımı ve görünüm:

Dün akşam başlayan sağanak yağış bugün de sürerken, akşam saatlerinde zaman zaman yoğunlaşan yağmur bazı cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki alt geçitte biriken su, yaya ve araç geçişini engelleyecek düzeye ulaştı.

müdahale ve trafik durumu:

Olay yerinde çalışmalar hemen başlatıldı; yol trafiğe kapatıldı ve ekipler göle dönen alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürütüyor. Bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için çalışmaların süreceği bildirildi.

Yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları devam ediyor ve durum izleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA ALT GEÇİDİ SU BASTI