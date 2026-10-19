Komşu kentten seferberlik: Tekirdağ ekipleri İstanbul selinde görevde

Tekirdağ ekipleri İstanbul'da sahada

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası ortaya çıkan sel, su baskını ve heyelanların giderilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliyesi ve arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor; öncelik, kent hayatının normal akışına dönmesine yardımcı olmak olarak belirlendi.

görevdeki ekip sayısı ve araçlar:

Destek çalışmasında toplam 18 personel, 7 araç ve 7 motopomp görevlendirildi. Bu kadronun dağılımı şöyle: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 10 personel, 3 araç ve su tahliyesinde kullanılmak üzere 7 motopomp; TESKİ bünyesinden ise 8 personel, 3 vidanjör ve 1 pikap sahaya gönderildi. Farklı araç ve teknik ekipmanlarla sahada görev yapan ekipler, özellikle su baskınının yoğun olduğu noktalarda tahliye çalışmalarına öncelik veriyor.

çalışma alanı ve öncelikler:

Ekiplerin faaliyetleri öncelikle su tahliyesi, ihtiyaç hâlinde arama-kurtarma ve hasar tespit işlerini kapsıyor. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen müdahalelerde, motopomplar ve vidanjörler su birikintilerinin giderilmesinde kritik rol oynuyor. Amaç; altyapı zararlarını en kısa sürede sınırlamak, etkilenen vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ikincil riskleri önlemek.

başkanın değerlendirmesi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yüceer, belediyenin personel, araç ve teknik imkânlarını vakit kaybetmeden İstanbul'daki çalışmalara seferber ettiğini belirtti ve kentler arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Tekirdağ ekipleri, sahadaki çalışmalarıyla afetin etkilerinin azaltılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN YAŞANAN SEL, SU BASKINI VE HEYELANLAR NEDENİYLE BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI. AFETİN YOL AÇTIĞI OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAREKETE GEÇEN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, ARAÇ VE TEKNİK EKİPMANLARIYLA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ.