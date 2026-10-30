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İş insanı Nevzat Aydın: çirkinler grubundan 1 milyon euro ve çocuğa yönelik ölüm tehdidi iddiası

İş insanı Nevzat Aydın, 'Çirkinler' üyesi bir kişinin kendisinden 1 milyon Euro talep edip ödemezse oğlunu öldüreceği tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş insanı Nevzat Aydın: çirkinler grubundan 1 milyon euro ve çocuğa yönelik ölüm tehdidi iddiası

İş insanı Nevzat Aydın tehdit iddiasıyla emniyete başvurdu

İş insanı Nevzat Aydın hakkında, kendisini ’Çirkinler’ suç örgütü ile bağlantılı bir kişi tarafından tehdit edildiğine dair emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, telefonla arayan kişinin kendisini 1 milyon Euro ceza ile tehdit ettiğini ve parayı ödemezse oğlunu öldüreceğini söylediğini aktardı.

Aydın'ın emniyet beyanı:

İfadesinde çok farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerinin bulunduğunu belirten Aydın, tehdit içeren görüşmeyi 28 Ekim 2026 tarihinde yaşadığını anlattı. Aydın, telefonuna kayıtlı olmayan bir numaranın WhatsApp üzerinden aradığını, arayan kişinin kendisine "Nevzat sen misin?" diye sorduğunu ve kendisinin "evet" yanıtını verdiğini söyledi.

Arayan şahsın kendisini ’Çirkinler’ grubundan K.A. olarak tanıttığını aktaran Aydın, "Bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı" ifadelerini kullandı. Bu bildirimin ardından Aydın, ilgili kişi ve haberleri yapanlara karşı şikayette bulunacağını belirtti.

Maç seremonisi haberi ve ardından gelen tepkiler:

Aydın, tehditten bir hafta önce oğlu ile birlikte Trabzon'a giderek Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlediğini, oğlu nun maç seremonisine katıldığını kaydetti. Aydın, bir gazetenin köşe yazarı B.C.'nin çocuğunun yüzünü göstererek "Nevzat Aydın Trabzonspor’a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seremoniye katıldı" şeklinde haber yaptığını, bunun tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Ertesi gün diğer gazete ve internet sitelerinin de bu haberi kaynak göstererek yayımladığını belirten Aydın, "Ben böyle bir parayı Trabzonspor’a vererek oğlumu seremoniye çıkartmadım" dedi. Bu haberlerin ardından kendisine tehdit mesajları geldiğini ve söz konusu şahıslardan şikayetçi olacağını bildirdi.

Emniyet kaydına geçen ifadede Aydın, telefonla kendisini arayarak çocuğunu öldürmekle tehdit eden K.A. ile asılsız haber yapan gazete ve internet sitelerinden şikayetçi olacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın detayları ve sonraki adımlar yetkili merciler tarafından yürütülecektir.

Çocuğuyla tehdit edilen Nevzat Aydın: &#039;&#039;Bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem...

Çocuğuyla tehdit edilen Nevzat Aydın: ''Bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi''

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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