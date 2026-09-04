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İscehisar'da alternatif üretim için jalapeno tarlalarında kapsamlı kontrol

İscehisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, jalapeno yetiştirilen tarlarda hasat olgunluğu ve bitki sağlığı için saha kontrolleri yaptı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Aslı Han

İscehisar'da alternatif üretim için jalapeno tarlalarında kapsamlı kontrol

İscehisar'da jalapeno tarla denetimi

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırma hedefiyle jalapeno biber ekili arazilerde saha kontrolleri gerçekleştirdi.

kontrol kapsamı:

Teknik personel tarafından yapılan incelemelerde hasat olgunluğu değerlendirildi, bitkilerin gelişim durumu gözlemlendi ve ürün kalitesi hakkında notlar alındı. Aynı zamanda hastalık ve zararlılara yönelik kontroller yapılarak olası risk alanları tespit edildi.

amaç ve üretici bilgilendirmesi:

Denetimlerin amacı ilçede tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunmaktır. Ekipler üreticilere yetiştiricilik yöntemleri ve bitki sağlığı konusunda bilgi verdi; ihtiyaç duyulan konularda yönlendirmeler yapıldı. Müdürlük, benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ALTERNATİF ÜRÜN...

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ALTERNATİF ÜRÜN ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA JALAPENO BİBER YETİŞTİRİLEN ARAZİLERDE SAHA KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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