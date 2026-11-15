Işıklı'da sabah buluşması: ailelere çocuklarda dijital farkındalık çağrısı

Program akışı:

Işıklı Mahallesi Çarşı Camisi'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılış yapıldıktan sonra kılınan sabah namazı ve tesbihatın ardından cami cemaati bir araya gelerek sohbet etti. Etkinlik hem ibadet hem de toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bir buluşma havasında geçti.

Teknoloji bağımlılığı uyarısı:

İlçe Müftüsü Erkan Önder, sohbetinde özellikle teknoloji ve internet bağımlılığına dikkat çekti. Önder, çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere işaret ederek ailelere rehberlik rolünü üstlenmelerinin önemini anlattı. Çocuklarla nitelikli zaman geçirmenin, onları dinlemenin ve duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmanın bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu belirtti.

Önder, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra manevi gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Aile ortamında verilmesi gereken değerler eğitiminin altını çizen konuşmacı, zararlı dijital içeriklere karşı bilinçlendirme ve teknolojik araçların yaşa uygun, ölçülü ve kontrollü kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Program, Vaiz Memiş Keleş tarafından yapılan dua ile sona erdi. Etkinlik sonunda İlçe Müftüsü Erkan Önder, organizasyonda emeği geçen görevlilere ve katılan vatandaşlara teşekkür etti; buluşma günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

IŞIKLI CAMİ