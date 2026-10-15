Meslek ahlakı ve ahilik ruhu Cizre'de geleceğin ustalarına anlatıldı

Cizre'de ahilik haftası kapsamında mesleki eğitim semineri yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 'Ahilik Haftası Semineri'nde mesleki eğitim öğrencilerine ahilik kültürü, iş ahlakı ve geleceğin meslek kollarına dair yönlendirme yapıldı. Etkinlik; Cizre Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) konferans salonunda, Cizre Esnaf ve Sanatkârlar Odası (CESO) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programa katılanlar ve konuşmalar:

Programa MESEM Okul Müdürü Mahmut Bağro ev sahipliği yaptı. Öğretmenler Mehmet Rauf Sönmez ve Sümeyye Yıldız koordinasyonunda düzenlenen seminerde, CESO Başkanı Halil Geleri açılış sunumunu yaptı. Geleri, ahilik teşkilatının tarihsel gelişimini ve toplumsal yapısını değerlendirirken ticari hayatta dürüstlük, adil rekabet ve kaliteli üretimin önemine vurgu yaptı.

Bölgesel ihtiyaçlar ve destekler:

Geleri, gençlere kendi işlerini kurma hedefinde rehberlik edecek hibe ve finansman destekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, bölgedeki kalkınma hamlelerine değinerek yürütülen Kalkınma Yolu Projesiyle yeni iş kollarının gündeme geleceğini belirtti. Oda yönetim kurulu üyeleri, çalışma disiplini ve iş ahlakı üzerinde durarak, sibernetik biliminin kurucusu El-Cezerî'nin izinden gidecek nesillerin yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Teknik eleman ihtiyacı ve yönlendirme:

Seminerde öne çıkan bir başka nokta, ilçe genelinde özellikle piston ve pnömatik alanlarında yetişmiş teknik eleman eksikliği oldu. Başkan Geleri, gençleri bu alanlara yönelmeye davet ederek kalifiye usta ihtiyacının yerel sanayi için stratejik önem taşıdığını söyledi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program, MESEM Okul Müdürü Mahmut Bağro'nun CESO Başkanı Halil Geleri'ye teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SEMİNERDE, MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE AHİLİK KÜLTÜRÜ, İŞ AHLAKI VE GELECEĞİN MESLEK KOLLARI ANLATILDI.