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Nilüfer'de iş arayanlarla işverenleri buluşturan etkinlikte 208 kişi başvurdu

Nilüfer Belediyesi ve ARC Güvenlik iş birliğiyle Nilüfer Halk Evi'nde düzenlenen istihdam buluşmasına 208 vatandaş doğrudan iş başvurusu yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Nilüfer'de iş arayanlarla işverenleri buluşturan etkinlikte 208 kişi başvurdu

Nilüfer'de halk evi merkezli istihdam buluşması

Nilüfer Belediyesi, iş arayan vatandaşların istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle sektördeki aktörleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son organizasyon, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde yapıldı ve yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin amacı ve iş birliği:

Organizasyon, iş arayanların mesleki deneyimlerini ve yetkinliklerini doğrudan işverenlere iletebilmesini sağlamak üzere planlandı. Etkinlik, Nilüfer Belediyesi ile ARC Güvenlik iş birliğiyle hayata geçirildi ve katılımcılara doğrudan başvuru yapma imkânı sundu.

Başvurular ve değerlendirme süreci:

Belirlenen branşlarda değerlendirilmek üzere toplam 208 vatandaş etkinlik kapsamında firma yetkililerine özgeçmişlerini iletti. Başvurular, ilgili pozisyonlar için firma yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve uygun adaylarla sonraki süreçlerde iletişime geçilecek.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerle hem iş arayanların fırsatlara daha hızlı erişmesini hem de işverenlerin nitelikli adaylara ulaşmasını amaçladıklarını belirtti. Halk Evi merkezli bu tür buluşmaların, yerel istihdama katkı sunma hedefinde önemli bir araç olduğu vurgulandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİYLE ARC GÜVENLİK TARAFINDAN DÜZENLENEN İSTİHDAM BULUŞMASINDA 208...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİYLE ARC GÜVENLİK TARAFINDAN DÜZENLENEN İSTİHDAM BULUŞMASINDA 208 VATANDAŞ İŞ BAŞVURUSU YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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