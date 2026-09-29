İskenderun’da iki genç kadın belediyenin kaynak atölyesinde çalışmaya başladı

İskenderun belediyesinde iki genç kadın kaynakçı olarak göreve başladı

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'ün saha temaslarında kurduğu diyalogla başlayan süreç sonucunda, İskenderun Teknik Üniversitesi mezunu iki genç kadın belediyenin kaynak atölyesinde göreve başladı.

Nasıl başladı:

Saha ziyaretleri sırasında Başkan Dönmez'in "kaynak yapabilir misiniz" sorusuyla başlayan süreç, Eylül Deniz ve Rümeysa Kırgın'ın kaynakçı olduklarını ifade etmeleriyle ilerledi. Her iki isim de İskenderun Teknik Üniversitesi Metalurji Bölümü mezunu olarak belediyenin kaynak atölyesinde istihdam edildi.

Mesleki uygulama ve toplumsal etkisi:

Kaynak makinesinin başında görev yapan genç kadınlar, eğitim aldıkları alanda uygulama yapma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu adım, kadınların geleneksel olmayan meslek alanlarında yer almasına katkı sağlarken, kaynakçılık gibi ustalık ve deneyim gerektiren mesleklerin yaşatılmasına da destek oluyor.

Başkan Dönmez konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Biz gençlerimizin diplomalarını sadece duvara asmasını değil, mesleklerini yaparak üretmesini istiyoruz. Bugün kaynak makinesinin başında çalışan iki genç kadın arkadaşımız, hem eğitim aldıkları alanda emek veriyor hem de mesleklerin yaşatılmasına katkı sunuyor. İş bilen, üreten, emek veren herkesin yanındayız. İskenderun’da gençler üretecek, meslekler yaşayacak"

Güneş gözlüğü yerine kaynak gözlüğü takarak mesai yapan Eylül Deniz ve Rümeysa Kırgın, iş hayatında mutlu olduklarını belirterek Başkan Dönmez'e teşekkür etti.

Başkanın ‘kaynak yapabilir misiniz’ sorusuyla başlayan süreçle birlikte 2 genç kadın belediyede kaynakçı oldu