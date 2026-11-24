Kartal’da kışa özel sıcak çorba ikramı

Kartal Belediyesi, kış mevsimine girerken ilçenin farklı noktalarında başlattığı sıcak çorba ikramıyla sabah saatlerinde vatandaşlarla buluşuyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla planlanan uygulama, özellikle yoğun ulaşım güzergâhlarında ve öğrenci yerleşkesinde ihtiyaç sahiplerine sıcak bir mola sunmayı amaçlıyor.

uygulamanın kapsamı:

Hedef kitle arasında öğrenciler, hastaneye giden ziyaretçiler, toplu taşıma kullanan vatandaşlar ile işe ve okula erken saatlerde giden ilçe sakinleri bulunuyor. Mobil ikram araçlarıyla gerçekleştirilen dağıtımlarda sıcak çorba, ekmek ve su veriliyor. Çorbalar, prosedüre uygun olarak özel elektrikli tencerelerde istenen sıcaklıkta muhafaza edilip servis ediliyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem soğuk havalarda günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de ilçede dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

günlük dağıtım noktaları ve programı:

İkramlar haftanın beş günü belirlenen noktalarda yapılıyor. Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nde hafta içi her gün sürdürülen çalışmanın yanı sıra, dağıtım programı şu şekilde planlandı:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi metro istasyonu önünde pazartesi ve cuma, Soğanlık Metro İstasyonu’nda salı, Kartal Metro İstasyonu’nda çarşamba ve Kartal Köprüsü Gebze yönünde perşembe günleri ikramlar gerçekleştiriliyor. Mobil araçlarla her gün yüzlerce porsiyon sıcak çorba vatandaşlara ulaştırılıyor.

vatandaş geri dönüşleri ve amaç:

Sabah erken saatlerde sunulan hizmet, ilçe sakinlerinden olumlu tepkiler alıyor. Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, soğuk günlerde sağlanan sıcak ikramın günlük yaşamlarına katkısına dikkat çekerek Kartal Belediyesi'ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini iletiyorlar.

Kartal Belediyesi, benzer sosyal destek programlarını ilçe genelinde sürdürerek kış aylarında dayanışmayı artırmayı ve ihtiyacı olanlara ulaşmayı hedefliyor.

KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA SICAK ÇORBA İKRAMINA BAŞLANDI.