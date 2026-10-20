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İskenderun'da spa denetimleri usulsüz istihdamı gün yüzüne çıkardı

Hatay Emniyetinin İskenderun'da denetiminde 5 spa ve masaj salonu kontrol edildi; çalışma izni olmadan 23 yabancı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'da spa denetimleri usulsüz istihdamı gün yüzüne çıkardı

Denetim detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 spa ve masaj salonu kontrol edildi. Yapılan incelemede, çalışma izni olmadan çalıştırıldığı belirlenen 23 yabancı uyruklu personel tespit edildi.

tespit edilen eksiklikler:

Kontroller sırasında 4 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 1 iş yerinin açma ve kapama saatlerine uymadığı ve 4 kişinin hijyen belgesinin olmadığı kayıtlara geçti.

yapılan işlemler:

Söz konusu kişiler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İSKENDERUN’DA SPA VE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE 5 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ.

İSKENDERUN’DA SPA VE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE 5 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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