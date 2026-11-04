Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

İskenderun’da tır yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

İskenderun Denizciler Mahallesi’nde çıkan tır yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı veya yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun’da tır yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay ve müdahale:

Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde bir tırda başlayan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

güvenlik önlemleri ve durum:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Müdahale ekipleri, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini alarak çevre güvenliğini sağladı ve bölgedeki riskleri bertaraf etti.

İSKENDERUN’DA ÇIKAN TIR YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

İSKENDERUN’DA ÇIKAN TIR YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem
images

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı
images

Parkta çağrıldığı buluşmada hayatını kaybetti: Mehmet Bulut davası sürüyor
images

gevaş’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı büyüme

Efeler'de dayanışma sürüyor: binlerce haneye kapıdan gıda desteği

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı