İskenderun’da tır yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay ve müdahale:

Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde bir tırda başlayan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

güvenlik önlemleri ve durum:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Müdahale ekipleri, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini alarak çevre güvenliğini sağladı ve bölgedeki riskleri bertaraf etti.

İSKENDERUN’DA ÇIKAN TIR YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.