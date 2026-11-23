park anlaşmazlığı cami çevresinde büyüdü:

Olay, önceki gün İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

tartışma ve saldırı:

Aracın sahibi gelince öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen zanlı aynen "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditlerde bulundu.

Olayın devamında F.K.'nın dubaları yere fırlattığı ve cami imamına da hakaret ettiği öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

soruşturma ve adli süreç:

Görüntüler ve ifadeler doğrultusunda polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K. adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NAMAZA GELEN VATANDAŞI DARBEDİP TEHDİT EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI (ARŞİV)