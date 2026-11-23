Olayın gelişimi:

Karabük-Zonguldak kara yolunda seyir hâlindeki bir otomobil sürücüsü, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşandı; sürücü muhtemel bir kazayı son anda atlattı.

görüntülerin içeriği:

Olay anı, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sollama anı, karşı yönden gelen aracın yaklaşması ve sürücünün son anda tehlikeyi önlemek için yaptığı hamle net şekilde görülüyor.

yapılan işlem:

Görüntülerin yetkililere ulaşmasının ardından ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, hatalı sollama yapan aracın plakasına trafik cezası uygulandı. Uygulanan idari para cezası tutarı 2 bin 719 TL olarak kaydedildi.

KARABÜK-ZONGULDAK KARA YOLUNDA HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.