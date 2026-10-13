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İSKİ genel müdürlüğü bahçesinde hafriyat kamyonu otoparka yuvarlandı

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonu yoldan çıkıp otoparka yuvarlandı; kazada 2 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İSKİ genel müdürlüğü bahçesinde hafriyat kamyonu otoparka yuvarlandı

İSKİ genel müdürlüğü bahçesinde kaza

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak otoparka yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

kaza anı ve müdahale:

Kazanın ardından yetkililer tarafından bölgeye ekip gönderildi ve müdahale başlatıldı. Olay yerindeki çalışmaların güvenlik çerçevesinde sürdüğü bildirildi.

güvenlik ve soruşturma:

Olayın nedenine ilişkin resmi inceleme başlatılması bekleniyor; kazanın mekanik arıza, sürücü hatası veya zemine bağlı sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruşturmayla netleşecek. Benzer çalışmaların ardından güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gündeme gelebilir.

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 yaralı

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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