İSKİ genel müdürlüğü bahçesinde hafriyat kamyonu otoparka yuvarlandı

İSKİ genel müdürlüğü bahçesinde kaza
İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak otoparka yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
kaza anı ve müdahale:
Kazanın ardından yetkililer tarafından bölgeye ekip gönderildi ve müdahale başlatıldı. Olay yerindeki çalışmaların güvenlik çerçevesinde sürdüğü bildirildi.
güvenlik ve soruşturma:
Olayın nedenine ilişkin resmi inceleme başlatılması bekleniyor; kazanın mekanik arıza, sürücü hatası veya zemine bağlı sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruşturmayla netleşecek. Benzer çalışmaların ardından güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gündeme gelebilir.
İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 yaralı
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