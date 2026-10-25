Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

İslahiye Boğaziçi'nde zeytin arazisi kavgası silahlı yaralanmayla bitti

İslahiye'de zeytin arazisi anlaşmazlığı sonrası amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasında çıkan tartışma silahla yaralanmayla sonuçlandı; müdahaleye engel girişimi kayda geçti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 12:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İslahiye Boğaziçi'nde zeytin arazisi kavgası silahlı yaralanmayla bitti

İslahiye Boğaziçi'nde zeytin arazisi kavgası silahlı yaralanmayla bitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytin arazisi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasındaki anlaşmazlık sırasında amca üzerindeki tabancayla birkaç el ateş etti.

Olayın gelişimi:

Açılan ateş sonucu B.Y. sağ ayak başparmağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmeye çalışırken saldırganın müdahaleyi engellemeye çalıştığı, çevredekilere araziden çıkmalarını söylediği aktarıldı. Yaralının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde saldırganın 'boşaltın burayı' dediği duyuluyor.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve jandarma tarafından ayrıntıların incelendiği bildirildi.

İSLAHİYE İLÇESİNDE AMCA-YEĞEN ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLA...

İSLAHİYE İLÇESİNDE AMCA-YEĞEN ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLA AYAĞINDAN VURULAN YEĞEN YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga
images

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı