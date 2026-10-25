İslahiye Boğaziçi'nde zeytin arazisi kavgası silahlı yaralanmayla bitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytin arazisi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasındaki anlaşmazlık sırasında amca üzerindeki tabancayla birkaç el ateş etti.

Olayın gelişimi:

Açılan ateş sonucu B.Y. sağ ayak başparmağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmeye çalışırken saldırganın müdahaleyi engellemeye çalıştığı, çevredekilere araziden çıkmalarını söylediği aktarıldı. Yaralının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde saldırganın 'boşaltın burayı' dediği duyuluyor.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve jandarma tarafından ayrıntıların incelendiği bildirildi.

İSLAHİYE İLÇESİNDE AMCA-YEĞEN ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLA AYAĞINDAN VURULAN YEĞEN YARALANDI