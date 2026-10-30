Vdr kayıtları Filo Jet faciasında güvenlik eksiklerini gözler önüne serdi

VDR kayıtları soruşturmada merkezi delil haline geldi

Girne’de 30 Ağustos’ta yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin kara kutusu olarak nitelendirilen VDR cihazından elde edilen ses kayıtları, olay öncesine dair önemli güvenlik zaaflarını ortaya koydu. Tahkikat polisi Mehmet Mannaş’ın mahkemeye aktardığı bilgilere göre VDR cihazında toplam 68 günlük ses kaydı bulunuyor ve bunların 42 günlük bölümü incelendi. Kayıtlar, mürettebat arasındaki konuşmalar, geminin teknik durumu ve yolcu güvenliğine ilişkin ayrıntılar içeriyor.

can yelekleri ve tahliye bilgilendirmesi:

Mannaş, VDR kayıtlarında yolcuların gemiye bindikten sonra can yeleklerinin kullanımı ve acil durumda tahliye prosedürlerine dair yeterli bilgilendirmenin yapıldığına ilişkin tutarlı bir uygulama kaydı bulunmadığını belirtti. Soruşturma dosyasında, şirketten tahliye eğitimine ilişkin görsel video talep edildiği ancak bu görüntülerin gönderilmediği vurgulandı. Kayıtlarda ikinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın görsel videonun gönderilmemesine dair konuşmalarının da yer aldığı ifade edildi. Bu durum, yolcuların acil bir durumda nasıl hareket edeceklerine dair yönlendirme eksikliğine işaret ediyor.

can sallarının teknik durumu:

Mahkemeye sunulan VDR kayıtlarında, geminin can salları ile bunları denize indirmek için kullanılan motorlarda daha önce de arıza olduğuna dair konuşmaların bulunduğu aktarıldı. Kayıtlara göre Temmuz ayında mürettebat arasında can salı motorlarındaki sorunların gündeme getirildiği konuşmalar yer alıyor. Polis, bu teknik arızaların niteliğinin ve geminin sefer güvenliğine etkisinin belirlenmesi için bilirkişi incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

kapıların kilitlenmesi ve kötü hava uyarıları

VDR kayıtları, yolcu salonları arasındaki kapıların kilitlenmesine dair tartışmaları da içeriyor. Birinci kaptan zanlı Mustafa Öz’ün mahkemeye aktarılan kayıtlarda "Kapı neden kilitli" diye sorduğu, ikinci makinist Metin Gül’ün ise kötü hava şartlarında yolcuların yerlerinde duramadığını ve bu nedenle kapıların kilitlendiğini ifade ettiği belirtildi. Mürettebat üyesi Sertan Erol’un da hava koşullarına dikkat çeken konuşmaları kayıtlarda yer aldı. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın gemiye biniş bölümündeki kapıların uygun olmadığı yönündeki değerlendirmesi de dosyaya girdi. Bu bulgular, kapıların kilitli olmasının tahliyeyi nasıl etkileyebileceğine dair soru işaretleri doğuruyor.

sefer kararı ve kötü hava değerlendirmeleri:

Mahkemede aktarılan kayıtlar, mürettebatın kötü hava şartları nedeniyle sefere çıkılmaması yönünde değerlendirmeler yaptığına ilişkin ifadeler içeriyor. Polis, bu uyarıların ne zaman yapıldığının, şirket yetkililerine hangi bilgilerin iletildiğinin ve sefer kararının hangi koşullarda alındığının soruşturmanın odak noktalarından biri olduğunu belirtti.

denetim yetkileri, uluslararası kurallar ve teknik incelemeler

Soruşturmada Limanlar Dairesi’nin denetim yetkileri de tartışma konusu oldu. Mannaş, Limanlar Dairesi’nin gemileri teftiş etme ve gerektiğinde seferden alıkoyma yetkisine sahip olduğunu ancak söz konusu geminin arızaları nedeniyle alıkonulmadığını mahkemeye iletti. Ayrıca Limanlar Dairesi’nin bazı belgeleri muhafaza etme zorunluluğu bulunmadığına ilişkin ifadeler de dosyaya yansıdı.

Uluslararası deniz güvenliği kurallarını belirleyen SOLAS Sözleşmesi kapsamında da bilirkişi incelemeleri sürüyor. Denetimler, can kurtarma ekipmanları, yolcu tahliyesi prosedürleri ve geminin uzun ile hızlı seyir şartlarına ilişkin teknik değerlendirmeleri kapsıyor. Soruşturma kapsamında bir üniversiteden öğretim görevlisinin görevlendirildiği ve polis eşliğinde gemi parçaları üzerinde incelemeler yapıldığı kaydedildi.

kara kutu incelemesi ve kurtarma çalışmaları

Mannaş, VDR kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü; facianın gerçekleştiği 30 Ağustos tarihinde VDR cihazından gelen ayak seslerinin ardından cihazın kapatıldığına ilişkin bulgular bulunduğunu aktardı. Kayıtların kalan bölümünün incelenmesine ve teknik delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin mahkemeye verilen bilgilerde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin olay yerine yaklaşık 25 dakikada ulaştığı belirtildi. Kıyı emniyeti geniş çaplı arama çalışmaları yürüttü; Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma sırasında anlık fotoğraf ve video kaydı aldı.

Faciada 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 cansız bedene ulaşıldığı ve 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için arama çalışmalarının sürdüğü mahkemeye aktarıldı.

soruşturmanın seyri ve tutuklama kararı

Mahkemede hazır bulunan zanlılar arasında şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Sertan Erol, Qadir Kuliyev, Vale Huvucadar ve Raşat İbrahimov yer aldı. Zanlılar hakkında "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma devam ediyor. Tahkikat polisi Mannaş, VDR kayıtlarının ve teknik bilirkişi raporlarının tamamlanmadığını belirterek 9 zanlının tutukluluğunun 7 gün daha uzatılmasını talep etti; mahkeme bu talebi kabul etti.

Soruşturma, VDR kayıtlarının geri kalanının incelenmesi, bilirkişi raporlarının tamamlanması ve teknik delillerin değerlendirilmesine paralel olarak sürüyor. Polis, teknik arızaların ortaya çıkış zamanını, bu sorunların kimlere bildirildiğini ve şirketin gerekli önlemleri alıp almadığını tespit etmeye yönelik çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE (KKTC) 30 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN VE 28 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FİLO JET FACİASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR.