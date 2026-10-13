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Islak zemin Erzurum'da 5 aracın birbirine girmesine yol açtı

Erzurum şehir merkezi ile Dadaşkent yolu arasında sabah 09.30'da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde beş aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Islak zemin Erzurum'da 5 aracın birbirine girmesine yol açtı

Islak zemin Erzurum'da 5 aracın birbirine girmesine yol açtı

Erzurum şehir merkezi ile Dadaşkent yolu üzerinde sabah saat 09.30 sıralarında etkili olan yağmur, yoldaki zemini kayganlaştırdı. Bu koşullarda fren yapmakta zorlanan araçlar zincirleme şekilde birbirine çarptı; kazaya toplamda beş araç karıştı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler sürücülere yol ve hava koşullarına dikkat edilmesi gereğini bir kez daha hatırlattı.

Kaza gelişimi:

Sabah saatlerinde ıslanan yüzeyde araçların fren mesafeleri uzadı. Bir veya birkaç aracın hız kesememesi sonucu zincirleme çarpışma başladı; araçlar birbirine çarparak yol üzerinde birikime neden oldu. Kazanın büyümesini önlemek için çevredeki sürücüler ve vatandaşlar duruma müdahale etti.

Ulaşım ve müdahale:

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından güzergâh kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücüleri hızlarını ve takip mesafelerini korumaya çağırdı.

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİ İLE DADAŞKENT YOLU ÜZERİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA 5 ARACIN...

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİ İLE DADAŞKENT YOLU ÜZERİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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