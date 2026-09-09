Muğla u14 kız hokey takımı Türkiye beşincisi oldu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan Muğla İl Karması kız hokey takımı, Konya’da düzenlenen U14 Kızlar Gelişim Ligleri 1. Lig müsabakalarında önemli bir başarı kaydetti. Turnuvaya 24 takım katılırken, Muğla temsilcisi ligi Türkiye 5’incisi olarak tamamladı.

turnuva performansı:

Muğla İl Karması 1. Lig’de toplam 8 karşılaşma oynadı ve bunların sonucunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Elde edilen sonuçlar takımın istikrarını ve savunma-organizasyonunu ortaya koydu.

Maç sonuçları şöyle gerçekleşti: Gaziantep İl Karması 2-1 mağlubiyetiyle başlayan seride, Malatya İl Karması 3-0 yenildi. Denizli İl Karması karşısında 2-1 mağlup olan Muğla, İstanbul İl Karması'nı 5-0 ile geçti. Diyarbakır ile 2-2 berabere kalan ekip, Konya'ya 3-0 yenildi. Adana'yı 4-0 mağlup eden Muğla, turnuvanın son maçında Diyarbakır'ı 1-0 yenerek sıralamada beşinci oldu.

altyapı ve değerlendirme:

Takım kadrosunda yer alan sporcular, başta Bodrum Gündoğan Spor, Köyceğiz Göl Spor, MY Bozüyükspor, Mikroman Maden Ege Yıldızları SK ve Muğla Hokey SK kulüplerinde yetişti. Bu dağılım, Muğla’da altyapı çalışmalarının çeşitliliğini ve yaygınlığını gösteriyor.

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, elde edilen sonucu değerlendirirken, "Her kategoride neredeyse Türkiye’de ilk 5 takım arasındayız. Hokeyde bir ekol haline geldik" ifadelerini kullandı ve takımın ortaya koyduğu performansı övdü.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ederek, bu tür başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

MUĞLA’NIN U14 KIZ HOKEY TAKIMI TÜRKİYE 5’İNCİSİ OLDU