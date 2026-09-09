Genç teknik direktör Zeynep Mestan Turgutluspor'un başında

turgutluspor'da genç atama:

22 yaşındaki Zeynep Mestan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor'un yeni teknik direktörü oldu. Kulüp yönetimiyle yapılan anlaşma doğrultusunda Mestan, yeni sezonda takımın başında sahaya çıkacak.

eğitim, deneyim ve hedefler:

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Mestan, daha önce kadın ve erkek takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı ve geçtiğimiz sezon Bornova Genç Yıldızlar Spor Kadın Futbol Kulübü'nde forma giydi. Futbolun içinde yaklaşık 10 yıldır yer aldığını belirten Mestan, görevi önemli bir fırsat olarak değerlendirdi ve altyapı ile kadın futboluna öncelik vereceklerini vurguladı.

Mestan, eleştirilere hazır olduğunu söyleyerek, "Bana bu fırsatı verdiği için önce Yılmaz Başkanıma, sonra tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. İnşallah misyonumuz ve vizyonumuzla Turgutluspor'u eski günlerine taşıyacağız. Altyapımızı da geliştireceğiz. Kadın takımlarımız ve kadın spor okullarımız olacak. Kadının sporda yeri olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

kulüp perspektifi ve planlar:

Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, yeni bir yapılanma içinde olduklarını belirterek Mestan'a güvendiklerini söyledi. Gençtürk, altyapıya ve kadın futboluna yatırım yapacaklarını, kulüp bünyesinde spor okulları ve yarışmacı takımlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti ve gençlerin Turgutluspor formasını giymeyi hayal etmesini istediklerini kaydetti.

Turgutluspor, yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele ederken, Zeynep Mestan sezon boyunca teknik direktör olarak takımın başında bulunacak. Mestan, kendisine yöneltilecek eleştirilerin sezon sonunda, şampiyonlukla cevaplanacağını söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi. Genç teknik direktör, yeni sezonda takımın başında sahaya çıkacak.