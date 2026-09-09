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Beşiktaş hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğunlaştırdı

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde Erzurumspor FK maçı öncesi kondisyon, taktik ve şut çalışması yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğunlaştırdı

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik odaklı bir program şeklindeydi. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, geniş alanda iki grup halinde yapılan top kapma egzersizleri ve çift kale maç uygulamalarıyla sürdü.

İdman, ekip halinde uygulanan şut çalışmasıyla tamamlandı; bu bölümdebitiricilik ve şut tekrarları üzerinde duruldu.

Gelecek program:

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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