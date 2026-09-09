Beşiktaş hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğunlaştırdı

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik odaklı bir program şeklindeydi. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, geniş alanda iki grup halinde yapılan top kapma egzersizleri ve çift kale maç uygulamalarıyla sürdü.

İdman, ekip halinde uygulanan şut çalışmasıyla tamamlandı; bu bölümdebitiricilik ve şut tekrarları üzerinde duruldu.

Gelecek program:

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.