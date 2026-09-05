İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sona erdi

maç sonucu ve serinin sonu:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin başına 4. kez geçen İsmail Kartal, bu dönemindeki ilk derbisini kaybetmiş oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Kartal'ın ligde derbilerde sağladığı süreklilik, saha sonuçlarına yansıyan bir kırılma yaşadı; takımın derbi performansında dikkat çeken çizgide ilk defa mağlubiyet kaydedildi.

geçmiş sezonlardaki derbi performansı:

İsmail Kartal, 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 10 derbiye çıktı. Bu dönemde ekipleriyle 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti; son oynanan maçla birlikte teknik adamın lig derbilerindeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

beşiktaş karşısındaki istatistik:

Fenerbahçe yönetiminde Beşiktaş'a karşı Kartal'ın daha önceki kaydı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik olarak görünüyordu. 65 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılara karşı bu maçla birlikte ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, LİGDEKİ DERBİLERDE 9 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU.