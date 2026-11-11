İspanya'da konut krizi iş bırakmaya dönüştü

İspanya, artan kira fiyatları ve derinleşen konut krizi nedeniyle 14 yıl aradan sonra sendikaların ortak çağrısıyla genel greve gitti. Ülkenin iki büyük sendikası UGT ve CCOO ile kiracı derneklerinin ve diğer işçi örgütlerinin desteğini taşıyan eylem, limanlardan fabrikalara, toplu taşıma ve hizmet sektörlerine kadar geniş çaplı iş bırakmalara yol açtı.

Katılım oranları ve sektör etkileri:

Sendikaların verdiği rakamlara göre grevin ilk saatlerinde bazı sektörlerde katılım çok yüksek oldu. Limanlar ve otomotiv sektöründe katılımın %90'a ulaştığı, Navarre bölgesindeki Volkswagen ile Barcelona'daki SEAT fabrikalarında "tam iş durdurma" yaşandığı bildirildi. Sendikalar ayrıca et sektöründe katılımı %85, atık toplamada %82, enerji sektöründe ise %75 olarak açıkladı. Sağlık ve sosyal hizmetlerde katılım %38, posta hizmetlerinde ise %35 seviyesinde kaldı. Bu oranlar, grevin üretim ve lojistik zincirlerinde ciddi tıkanmalara neden olduğunu gösteriyor.

Protestolar, müdahaleler ve yerel tepkiler:

Madrid Kiracılar Birliği Sözcüsü Alicia del Rio, grevin gece yarısı başlamasının ardından "Konut modelini baştan aşağı dönüştürene kadar durmayacağız. Evlerin, rant elde eden azınlığın hizmetinde olmak yerine yaşamak için kullanılması gerekiyor" dedi. Başkentte Mercamadrid toptancı halinde toplanan yaklaşık bin protestocuya polis müdahale etti; olaylarda biber gazı kullanıldığı, bir kişinin gözaltına alındığı ve 13 kişinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Krizin boyutlarını gösteren ekonomik veriler de eylemin arka planını aydınlatıyor. İspanya Merkez Bankası konut açığının yaklaşık 750 bin olduğunu ve bu sayının 2028'e kadar 1 milyonu aşmasının beklendiğini açıkladı. İspanya Gençlik Konseyi verilerine göre ortalama kira 1.176 avro olup, bu tutar gençlerin ortalama aylık maaşının yaklaşık %98,7'sine denk geliyor; bu dengesizlik kiracı hareketlerinin ve sendikaların eylemlerinin temel gerekçesi olarak öne çıktı.

Siyasi yansımalar ve seçim gündemi:

Grevin ülke siyasetinde de doğrudan etkisi var. Parlamento geçen ay hükümetin tahliyeleri önlemeye ve kira artışlarını sınırlamaya dönük kararnamelerini reddetti; bunun üzerine Başbakan Pedro Sanchez 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı. Eylemler, Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edildikten sonra hayatını kaybetmesiyle alevlenen protesto dalgasının devamı olarak görülüyor. Hükümet artan kira ve konut arzı yetersizliğini büyük ölçüde sağ muhalefetin yönettiği bölge ve belediyelere bağlıyor; buna karşın sendikalar ve kiracı hareketleri merkezi hükümetin de sorumluluğu olduğunu savunuyor.

Ayrıca, yıl içinde çıkan başka krizler de hükümete yönelik tepkiyi artırmış durumda; protestocular hükümeti hem konut politikasında hem de güvenlik ve altyapı yatırımlarındaki eksiklikler nedeniyle eleştiriyor. Tren makinistlerinin bakım ve güvenlik yatırımlarının artırılması talebiyle salı günü gerçekleştirdiği grev de ülke genelinde ulaşımda büyük aksamalara neden olmuştu.

Grev, seçim atmosferi içinde muhalefet ile hükümet arasındaki sorumluluk tartışmasını derinleştirirken, sendikalar merkezi düzeyde kapsamlı konut politikaları talep ediyor. Eylemlerin, kısa vadede hem ekonomik kesintiler hem de siyasi baskı yaratması, karar vericiler üzerinde değişim yönünde ek bir zorlayıcı güç oluşturuyor.

GREV KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA KENTTE PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENİRKEN, GERGİN ANLAR DA YAŞANDI