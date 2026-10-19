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Sarıyer'de seyir halindeki araca saldırı: kadının ve çocuğun korku dolu anları kamerada

Sarıyer'de seyir halindeki araca yanaşıp inen sürücünün saldırısı, kadının ve çocuğun korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı; şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de seyir halindeki araca saldırı: kadının ve çocuğun korku dolu anları kamerada

olayın gelişimi:

İstanbul Sarıyer'de, 11 Ekim tarihinde Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir araca başka bir sürücü tarafından saldırıda bulunuldu. O anlarda araç içindeki kadın ve çocuk yüksek sesle çığlık atarken, yaşananlar bir cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde saldırganın aracı durdurup araçtan inerek diğer araca yöneldiği ve yolcuların panik yaşadığı görüldü.

adli ve idari işlemler:

Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen B.B. (29) kısa sürede yakalandı. Şüpheliye "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" idari suçu kapsamında 180 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan zanlı, aynı zamanda "Tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.

görüntülerin soruşturmaya katkısı:

Kayıtlara yansıyan görüntüler olayın çabuk tespit edilmesini sağladı; çığlık sesleri ve saldırganın hareketleri soruşturmanın başlangıç noktasını oluşturdu. Yetkililer, olayda kullanılan delillerin adli süreçte değerlendirileceğini bildirdi. Olay, trafikte karşılaşılan agresif davranışların yol açtığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşananlar, sürücülerin trafikte soğukkanlılığını korumasının ve olay anına ilişkin görüntülerin güvenlik güçlerine ulaştırılmasının önemini vurguluyor. Adli süreç ve idari yaptırımlar devam ediyor.

Sarıyer&#039;de aracından inerek başka bir araca saldırdı, çocuğun ve kadının yaşadığı korku dolu anlar...

Sarıyer'de aracından inerek başka bir araca saldırdı, çocuğun ve kadının yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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