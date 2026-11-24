olayın yaşandığı adres ve zaman:

Olay, 23 Kasım sabahı Alibeyli Mahallesi Akyar Caddesi üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. Montaj için merdiven boşluğuna bırakılan klima, binaya telefonla konuşuyormuş gibi giren kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından alındı.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin klimayı bulunduğu yerden aldığı ve apartmandan çıkarak uzaklaştığı anlar net biçimde görülüyor. Görüntüler, eylemin fırsattan yararlanma şeklinde geliştiğini gösteriyor.

ortak kullanım alanlarının güvenliği:

Olay, ortak alanlara bırakılan montaj ve teslimat eşyalarının korunmasının önemini ortaya koydu. Apartman sakinlerinin bu tür teslimatlarda dikkatli olması ve mümkünse eşyaların yetkili kişiler tarafından içeri alınması önerilir.

OSMANİYE’DE BİR APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA MONTAJ İÇİN BEKLETİLEN KLİMA, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN ŞÜPHELİ TARAFINDAN ÇALINDI. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.