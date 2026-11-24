Olayın özeti:

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan yaralamalı trafik kazasının ardından taraflar arasındaki husumet büyüdü. İddialara göre kazaya karışan K.A.G.'nin yakınları, kazaya karışan M.K.C.G.'yi telefonla arayarak yüz yüze özür dilemesi yönünde baskı ve tehdit uyguladı. Şüpheliler, M.K.C.G.'ye ulaşabilmek için genç şahsın anne ve babasını da alıkoydu.

Olayın gelişimi:

Devam eden süreçte M.K.C.G. de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak kazanın diğer tarafına götürüldü ve özür dilemeye zorlandı. Olay sırasında M.K.C.G.'nin araç içerisinde ve Kepez ilçesinde şüphelilere ait bir ofiste silahla tehdit edildiği, darbedildiği ve cep telefonunun yağmalandığı bildirildi. Olayın niteliği, zorla alıkoyma, silahla tehdit, darp ve yağma iddialarını içeriyor.

Operasyon ve adli süreç:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.M.G., R.O., H.O., C.K., E.B., İ.K.A., S.Ç., M.Ç., İ.B., E.O. ve M.B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan diğer 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza sonrası özür diletmek için anne ve babasını böyle alıkoydular, yanlarına gelince darp ettiler