Sabah 06.30'ta Menderes açıklarında 11'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyon ayrıntıları:

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, 22 Kasım günü saat 06.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri denizde hareket hâlindeki bir lastik bot olduğunu tespit etti. Bölgedeki mobil kıyı gözetleme aracı DENİZ-356 tarafından saptama yapıldıktan sonra, göreve TCSG-109 ve KB-89 sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan ve kontrol edilen araç, kaynaklarda belirtildiği üzere fiber karinalı lastik bot idi. Yapılan kontrolde botta Afganistan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.

İşlemler ve yönlendirme:

Kontrol sonucu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı; bunların 11'i çocuk olarak kayda geçti. Karaya çıkarılan kişiler ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildi, ardından gerekli idari işlemler tamamlandı. İşlemlerin sonunda göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İZMİR AÇIKLARINDA 11’İ ÇOCUK 30 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI