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Isparta'da yoğun denetim: 28 bin 317 sorgu, 40 aranan yakalandı

Isparta'da son bir haftada düzenlenen denetimlerde 28 bin 317 kişi sorgulandı; çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da yoğun denetim: 28 bin 317 sorgu, 40 aranan yakalandı

Isparta'da yoğun denetim: 28 bin 317 sorgu, 40 aranan yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında aranan şahıs tespit ve yakalamalarına yönelik çalışmalar ile genel asayiş kontrolleri yapıldı.

uygulamanın kapsamı:

Yapılan denetimlerde toplam 28 bin 317 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 40 kişi yakalandı. Ekipler ayrıca il genelinde kontrol noktaları oluşturarak trafik ve kimlik denetimlerini yoğunlaştırdı.

ele geçirilen malzemeler:

Kontrollerde 16 bin 776 araç incelenirken; 5 ruhsatsız silah, 54 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerle ilgili adli süreçler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, yapılan uygulamaların kamu güvenliğini artırmaya ve suç unsurlarının tespit edilmesine katkı sağladığını belirtti. Denetimlerin benzer biçimde devam edeceği açıklandı.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 28 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANIRKEN...

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 28 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 40 KİŞİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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