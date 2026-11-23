Kaza ve sonuçları:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 22 Kasım Pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, İçmeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, eski Aquapark toplanma alanı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Hamdi Aras Özsoy (17) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan Özsoy'a olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tıbbi müdahale ve soruşturma:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdi Aras Özsoy kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MARMARİS’TE GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ