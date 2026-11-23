Tufanbeyli'de evinde ölü bulunan kişi için soruşturma sürüyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 48 yaşındaki Musa Soyarslan evinde ölü bulundu. Olay sonrası başlatılan ilk incelemede, Soyarslan'ın boğazında kırık bardaktan kaynaklandığı değerlendirilen kesi ve kafasında darp izine rastlandığı bildirildi.

Olayın tespit edilme süreci:

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ağabeyiyle birlikte yaşayan Soyarslan'ı kardeşi H.S. (35) evde hareketsiz yatarken buldu. H.S.'nin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme, gözaltı ve geçmiş kaydı:

Olay yerindeki ilk incelemede boğazdaki yaranın kırık bardaktan kaynaklanmış olabileceği ve kafasına darbe alındığı iddiası not edildi. Şüphe üzerine kardeşi H.S. gözaltına alındı; şüphelinin ilk ifadesinde ağabeyini öldürmediğini, eve geldiğinde ölü bulduğunu söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle bağlantılı ifade edilen geçmiş kayıtlara göre, Soyarslan 2015 yılında cezaevinden firar ederek eşiyle ilgili silahlı bir olayın ardından cezaevine girmiş, daha sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti. Gözaltına alınan kardeşin ise cinsel istismar suçundan cezaevinde kaldığı ve kısa süre önce çıktığı öne sürüldü.

Soruşturmanın sürmesi ve Adli Tıp raporu sonuçlarının beklenmesiyle birlikte savcılık ve polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MUSA SOYARSLAN'IN EVİ