operasyonun kapsamı:

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul'un farklı ilçelerinde motosiklet hırsızlığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, dün saat 07.00'de belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Müdahale Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar ilçelerini kapsadı.

yakalanan şüpheliler ve ele geçirilenler:

Ekiplerce 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında toplam 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

soruşturmanın yönü:

Operasyon, olayların aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

5 ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ.