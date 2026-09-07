İspir'de jandarma zamanla yarıştı: şarampole devrilen minibüsten 3 yaralı kurtarıldı

İspir Akseki mevkiinde minibüs devrildi

Erzurum’un İspir ilçesinde, Erzurum-Rize kara yolu üzerindeki Akseki mevkiinde meydana gelen kazada, Rize Sahil Seyahat'e ait bir yolcu minibüsü şarampole devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araçta çok sayıda yolcu bulunuyordu.

kaza anı ve müdahale:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Pazaryolu ve İspir ilçelerinden 112 Acil Sağlık ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devrilen minibüs içinde sıkışan yolcuları kurtarmak için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle sıkışan yaralılar titizlikle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yapılan ilk tespitlere göre 3 kişi yaralandı; yaralılardan 1’i ağır olduğu bildirildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise bölgeye sevk edilen farklı araçlarla Rize istikametine yollarına devam etti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ERZURUM’UN İSPİR İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI. KAZADA MİNİBÜSTE SIKIŞAN YARALILAR, JANDARMA EKİPLERİNİN ZAMANLA YARIŞTIĞI CANSİPERANE MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.