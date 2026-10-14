İspiriz Dağı'nda 3 bin 600 rakımda dokuz dağcının zirve başarısı

etkinlik ve katılımcılar:

Van'ın Başkale ilçesinde Vadi Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 9 dağcı bir araya geldi. Katılımcılar, kentin en yüksek ikinci dağı olan 3 bin 600 rakımlı İspiriz Dağına ulaşmayı hedefleyerek sabah saatlerinde yürüyüşe başladı.

tırmanış ve rehberlik:

Gruba rehberlik eden isim Emrah Yavuz oldu. Planlanan parkur doğrultusunda gerçekleştirilen tırmanış, ekip tarafından yaklaşık dört saat süresince tamamlandı ve tüm dağcılar zirveye ulaştı.

zirvede anlar ve dönüş:

Zirvede bir süre kalarak panoramayı fotoğraflayan ekip, anları kayıt altına aldıktan sonra güvenli şekilde ilçe merkezine geri döndü. Etkinlik, kulüp koordinasyonu ve rehber eşliğinde sorunsuz sonlandırıldı.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE BİR GRUP DAĞCI, KENTİN EN YÜKSEK 2. DAĞI OLAN 3600 RAKIMLI İSPİRİZ DAĞI'NIN ZİRVESİNE TIRMANDI.