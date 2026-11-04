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Altyapı güçlendiriliyor: Akpınar kentsel dönüşüme hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ, Osmangazi Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüme hazırlık için 700 m kanalizasyon ve 700 m yağmur suyu hattı döşüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:48

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Altyapı güçlendiriliyor: Akpınar kentsel dönüşüme hazırlanıyor

Altyapı çalışmaları Akpınar Mahallesi'nde başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecine giren Akpınar Mahallesi'nde altyapı ağını yenilemek üzere saha çalışmalarına başladı. Proje, bölgedeki nüfus yoğunluğunda beklenen artışa yanıt vermek ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada ekipler, atık suların arıtılması ve su baskın riskinin azaltılması amacıyla bölgede toplam bin 400 metrelik altyapı hattı inşa ediyor. Bu kapsamda 700 metre kanalizasyon ve 700 metre yağmur suyu hattı döşeniyor.

Yetkililer, yatırımın il genelinde altyapı ağını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde devam ettiğini vurguladı. Proje, kentsel dönüşümle birlikte artacak altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik planlı müdahaleler arasında yer alıyor.

Yerel halkın tepkisi:

Saha çalışmalarını yerinde takip eden bölge sakinleri, yeni altyapı yatırımı için yetkililere teşekkür etti. Vatandaşlar, özellikle su taşkınlarıyla mücadele ve atık su yönetiminde sağlanacak iyileşmenin mahalle yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Mahalle sakinleri adına yapılan teşekkürlerde isimlere de yer verildi; çalışmalar için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ ekiplerine memnuniyet ifade edildi. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki altyapı dayanıklılığının artacağını ve kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı ilerleyeceğini açıkladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI AKPINAR MAHALLESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI AKPINAR MAHALLESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ KAPSAMINDA ALTYAPI AĞINI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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