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İstanbul boğazı'nda gemiler rüzgarla manevra etmekte zorlandı

İstanbul Boğazı'nda şiddetli rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu; gemiler manevra zorluğu yaşadı ve bazı seferlerde aksamalar görüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul boğazı'nda gemiler rüzgarla manevra etmekte zorlandı

İstanbul Boğazı'nda hava koşulları

İstanbul'da hissedilir derecede soğuyan hava ile birlikte etkili olan rüzgar, Boğaz'da deniz ulaşımını güçleştirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde dalga yüksekliği arttı ve seyir halindeki gemiler zor anlar yaşadı.

Denizde manevra sorunları:

Rüzgarın yön ve şiddeti, özellikle geçiş halinde olan gemilerin rotalarını korumasını zorlaştırdı. Birçok gemi daha temkinli hızla ilerlerken, kaptanlar ve mürettebat manevraları sıklaştırmak zorunda kaldı. Görgü tanıklarına göre denizde oluşan dev dalgalar bazı anlarda seyri riskli hale getirdi.

Deniz trafiğine etkileri:

Olumsuz hava şartları sonucu deniz trafiğinde aksamalar meydana geldi. Yetkililer ve liman işletmeleri tarafından alınan tedbirlere rağmen, bazı seferlerin planlanan saatlerinde gecikme yaşandığı öğrenildi. Yolcu ve yük taşımacılığında kısa süreli aksamalar rapor edildi.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle deniz ulaşımında temkinli davranılmaya devam ediliyor; sefer bilgileri ve duyurular için ilgili hatların takip edilmesi öneriliyor.

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İstanbul'da gemiler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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